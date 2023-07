Denuncia AMLO ‘falsa campaña’ para posicionar a un candidato

“Esto sucedió hace 10 años, ya los jóvenes no se acuerdan de esto, estaban muy niños, pero ahora retoman la misma estrategia”, mencionó.

El mandatario pidió a los mexicanos que siguen “La Mañanera” no dejarse manipular por estas supuestas campañas falsas y por los periodistas “sin ética”.

“Al final después del daño causado ‘ustedes perdonen, nos equivocamos’, esto es lo que significa el manejo tendencioso de la información, de cómo manipulan”, añadió.

“Lástima que no tengamos la gráfica de los 100 días para que vean que nunca varió, siempre arriba Enrique Peña Nieto, y al final oficialmente que no fue la realidad 6.5, no 18 que pronosticaron, y los 6.5 incluido el fraude, la compra de votos con miles de millones de pesos”, mencionó.

RESPONDE CIRO

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara al periodista Ciro Gómez Leyva por una supuesta campaña falsa para posicionar a un candidato para el proceso electoral de 2024, el comunicador reaccionó.

El periodista explicó que la encuesta de hace 10 años que citó el presidente en “La Mañanera” marcaba con un margen muy amplio la victoria para Enrique Peña Nieto, hecho que fue real aunque impreciso porque no estaba tan adelante como aseguraba la casa encuestadora.

“Nos metemos al juego de las especulaciones porque yo también tengo mucho para especular y le dejo la pregunta: ‘¿lo que sigue después de todo esto es un segundo atentado?’”, cuestionó.