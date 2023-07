Denuncian derrame de crudo en Golfo de México antes de explosión en plataforma de Pemex

Sin embargo, en el seguimiento de la mancha en el Golfo de México del 12 de julio, se observó que se extendía a aproximadamente 400 kilómetros cuadrados considerándolo preocupante, ya que, las autoridades no han dado aviso de las causas y consecuencias del derrame.

Gracias a imágenes satelitales, varias organizaciones no gubernamentales han denunciado que en días previos al 7 de julio, cuando ocurrió la exposición en la plataforma Nohoch-Alfa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche , se registró un derrame de crudo de otra plataforma de la zona.

Entre 2020 y 2022 , la gravedad de los siniestros de la empresa de hidrocarburos paraestatal ha aumentado 126% ; mientras que, el presupuesto destinado para el mantenimiento de las instalaciones se ha reducido en un 49% , lo cual ha provocado una “una bomba de tiempo” que dejado constantes víctimas mortales , no de accidentes casuales , “sino de condiciones laborales precarias, sin que exista la voluntad de la industria para solucionarlo” .

Denunciaron que “México no puede y no debe seguir apostando por un modelo basado en la explotación y el sacrificio de poblaciones y territorios. La crisis climática nos exige un cambio drástico de paradigma de energía, orientando los recursos a la generación de energía renovable de forma justa;

“La emergencia climática, la precariedad de la industria y la irresponsable apuesta por este modelo fósil es garantía de que Pemex, la CFE y las empresas privadas, como TC Energy, que operan con combustibles fósiles en nuestro país, volverán a ser noticia con un nuevo derrame, explosión o fuga en un futuro próximo, amenazando siempre nuestro presente y futuro”, concluyeron.

El documento fue firmado por distintas organizaciones como:

Alianza Mexicana contra el Fracking; CartoCrítica; Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C.; Centro de Investigación y Capacitación Rural; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comité Ecológico Integral; Conexiones Climáticas; CORASON defensa del territorio Huasteca Totonacapan, #EsGasFósil; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); GDL en Bici Movilidad Sustentable A.C.; Greenpeace México A.C.; Iniciativa Climática de México (ICM); Leave it in the Ground Initiative; Nuestro Futuro A.C.; Observatorio de Sismicidad Inducida; Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano; Observatorio Petrolero Sur de Argentina; Organización Familia Pasta de Conchos; Padres por el Futuro Monterrey; Planeteando; Programa de Movilidad Urbana Sustentable COINCIDE/ITESO.