Descarta AMLO otorgar perdón presidencial a Mario Aburto

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó indultar, como propuso Luis Donaldo Colosio Riojas, a Mario Aburto, asesino confeso de su padre y señaló que se trata de un caso que se tiene que seguir investigando, pues se trata de un asunto de Estado.

La respuesta del Presidente es a una declaración ante medios de comunicación del alcalde de Monterrey, quien pide a López Obrador dar carpetazo al asesinato de su padre y otorgar el perdón presidencial a Aburto.

“No puedo hacerlo”, dijo López Obrador, “sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar”, dijo en su conferencia mañanera de este martes 30 de enero en Palacio Nacional.

“Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, agregó al pedirle al alcalde de Monterrey aportar información en caso de que la tenga.

“Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con alguna institución del Estado”, declaró el Presidente.

Sobre el caso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) identificara a un segundo tirador en el asesinato, el Presidente aseguró que es algo que no hay que dejar pasar.

“Este alegato está en el Poder Judicial para ver qué aplica (...) creo que hasta en la Corte van a resolver”, señaló el Presidente.

“Qué es lo que hay en el fondo del alegato, no es hacer un juicio sumario (...) Es que si es un tirador solitario, que esa es una motivación, pues aunque sea redundante, personal. Si interviene otro personaje, y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta”, dijo.