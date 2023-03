CDMX.- Manuel Añorve Baños, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y coordinador de esta bancada en la Cámara Alta aseguró que el tricolor seguirá unido tras la su nombramiento como nuevo líder tras la salida de Miguel Ángel Osorio Chong.

En los próximos días el extitular de SEGOB y los legisladores Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga decidirían si se quedan o no dentro de la fracción parlamentaria tras la inconformidad que generó el proceso de designación.

El legislador guerrerense ofreció las condiciones para que sus compañeros continúen trabajando y voten con libertad de acuerdo con sus convicciones, mencionó en una entrevista para El Universal.

“Todos tienen el derecho, la libertad de pensar distinto. Por supuesto, muchas veces hemos salido como en la votación de hidrocarburos, los que votamos fue por unanimidad, pero muchas veces hemos tenido sufragios diferenciados y nadie se debe sentir ofendido, es el derecho de todos a disentir”, mencionó.

Añorve Baños aseguró que la bancada no está rota ni fracturada “porque hasta este momento nadie se ha ido. Espero que así se mantenga, tenemos que entender que vivimos un proceso democrático, no fue un atropellamiento a los derechos políticos de alguien, fue el derecho de las mayorías, 50 más uno fue la convocatoria y después de 12 senadores presentes, ocho se manifestaron a mi favor en un proceso democrático en urna, directo, y salí por unanimidad, así que hay que vivir la democracia”, dijo.

El priista indicó que la bancada tiene las puertas abiertas para que cualquiera de las voces pueda exponer sus puntos de vista y debatan sin restricciones sobre sus posturas.

“Siempre he sido yo alguien que ha generado puentes de comunicación, a nadie se le está ofendiendo, ellos obviamente tomarán la decisión más pertinente y yo la voy a respetar, ojalá sea la de mantenerse en el grupo parlamentario del PRI”, mencionó.

Reiteró que la salida de Osorio Chong de la coordinación no responde a un intento de lastimas a alguien, “sencillamente es el derecho de las mayorías y salió por unanimidad, porque no fue una minoría quien cambió de coordinador, la mayoría me dio su confianza”.

Durante el proceso, el senador Miguel Ángel Osorio Chong acusó al dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro “Alito Moreno, como el responsable del movimiento que llevó a su destitución.

El senador afirmó que el líder nacional utilizó a Manuel Añorve y Alejandro Zamora para generar presiones en los compañeros de bancada y votaran a favor de la salida del excoordinador.