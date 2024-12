‘No es muy creíble’: Sheinbaum descalifica reportaje del NYT sobre producción de fentanilo en México

QUÉ DICE EL REPORTAJE DE THE NEW YORK TIMES SOBRE LA FABRICACIÓN DE FENTANILO EN MÉXICO

En su intervención, la mandataria cuestionó la autenticidad de las fotografías y los métodos de producción descritos en el reportaje firmado por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas. “ No es muy creíble, vamos a ponerlo así . El fentanilo se produce de otras maneras. La Secretaría de Marina o la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) pueden informar cuáles son los métodos de producción, pero no son creíbles las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño que podría causar para quien está ‘cocinando’ estas drogas ” , aseveró.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó los recientes reportajes publicados por The New York Times relacionados con la producción de fentanilo en Sinaloa. Durante su conferencia matutina del 30 de diciembre, Sheinbaum declaró: “ Lo vamos a demostrar científicamente”, refiriéndose a las afirmaciones presentadas en el trabajo periodístico del medio estadounidense.

SHEINBAUM DEFIENDE QUE INFORMACIÓN COMPARTIDA POR NYT NO ES VERÍDICA

Sheinbaum reiteró que la producción de fentanilo no se realiza bajo las condiciones descritas en el reportaje y que la información proporcionada será revisada científicamente. Afirmó que tanto la Marina como Cofepris están en posición de brindar información precisa sobre los métodos empleados para fabricar esta sustancia.

CONSUMO DE FENTANILO: DIFERENCIA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

En relación al consumo de fentanilo, la presidenta mexicana subrayó que el problema en México no tiene la misma magnitud que en Estados Unidos. Sheinbaum recordó una conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que discutieron la situación del fentanilo en ambos países. “Le dije que no. No quiere decir que no haya consumo, pero no a los niveles que hay en las ciudades de Estados Unidos”, explicó.

Asimismo, señaló que ambos gobiernos han acordado trabajar en conjunto para limitar la producción y el tráfico de esta droga. “Sí es un tema limitar la producción y la entrada de esta droga, pero también es un tema de salud pública y de comunicación”, destacó la presidenta.

Sheinbaum enfatizó la necesidad de mantener una estrecha relación entre México y Estados Unidos para abordar la problemática del fentanilo, que ha cobrado relevancia como una de las principales crisis de salud pública en el país vecino. “Avocarnos a que no haya esto en México y evitar que continúe en Estados Unidos”, declaró.