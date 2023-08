Despoja violenta jornada la tranquilidad de Tamaulipas

“Y efectivamente ayer (martes) sucedió este robo de dos vehículos. Uno de ellos ya se encontró. Estaba abandonado por ese rumbo, eso me lo notificaron es su momento. El otro todavía se continúa buscando”, precisó.



“Yo lo que quiero pedirles es que denuncien, porque si no hay denuncia es muy difícil para las autoridades realizar su trabajo. Que no haya impunidad (...) desgraciadamente no se puso denuncia y eso también es algo muy lamentable. Yo hago un llamado para que nos ayuden a que la gente denuncie, que tengan confianza en este Gobierno. Es bien importante denunciar, si no hay denuncia es muy difícil para las autoridades poder hacer algo”, añadió.

REFORZARÁN OPERATIVOS

Ante la escalada de violencia por la que está transitando Tamaulipas, la administración del gobernador Américo Villarreal informó que evalúan un protocolo para fortalecer la seguridad en los límites con los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el General Sergio Chávez García, señaló: “nosotros tenemos firmado un convenio con todos nuestros estados vecinos y estamos en permanente comunicación y estamos ahorita elaborando por ahí un protocolo operativo”.

“Se está viendo la forma de intensificar las acciones que se llevan a cabo en estos estados”, agregó el encargado de la seguridad en el estado, en referencia a la firma de convenio que firmaron con las entidades vecinas el pasado 10 de julio, el cual no incluye a Coahuila pero se está replanteando su participación.