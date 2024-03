Alcalde de Cadereyta afirma que defenderá la refinería de Pemex

Monterrey. El alcalde panista de Cadereyta, Cosme Leal Cantú, quien busca reelegirse en el cargo, advirtió que no le temblará la mano para defender a la Refinería de Pemex y que no se dejará del Gobernador, ni de ningún candidato.

Tras de que la candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz en su visita del sábado pasado a Nuevo León, se comprometiera a cerrar la Refinería si gana las elecciones, el Alcalde panista dio a conocer hoy su postura, a través de su cuenta de X.

Leal Cantú estuvo en el evento donde Gálvez Ruiz hizo el compromiso, y a la vez, la abanderada incluso le pidió al albiazul no tener miedo y ver la propuesta como una oportunidad.

“Como Alcalde de Cadereyta a mí no me tiembla la mano: voy a defender nuestra Refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences”, difundió Leal Cantú en su cuenta.

“Aunque a algunos les da miedo confrontar al Gobernador por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del gobernador, ni de ningún candidat@ que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral”, sostuvo el edil en su publicación.

Agregó que está a favor de la modernización y de la instalación de filtros en la planta de Pemex, pero nunca de su reubicación, ni de la clausura.

“Estamos listos para defender nuestra Refinería, tanto jurídicamente como con el uso de la fuerza pública si fuera necesario”, advirtió Cosme Leal Cantú, quien concluyó con un “Cadereyta, estoy de tu lado”.

