Destapan fiesta de altos mandos de la Fiscalía de la CDMX, autoridades acusan descontextualización

Según los periodistas, la celebración se habría hecho con recursos del erario público, en horario y día laboral, por lo que habrían desatendido sus obligaciones y destinado recursos para emborracharse.

FISCALÍA SE DEFIENDE

No obstante, la Fiscalía detalló más tarde que las grabaciones difundidas habían sido descontextualizadas “malintencionadamente”, precisando que se trató de una reunión privada de servidores públicos de la institución, en un lugar que no corresponde a sus respectivas áreas de trabajo, “lo que no constituye una falta a la Ley ni al servicio público, la cual fue grabada de forma indebida y viola la privacidad de quienes ahí se encontraban”.

La Fiscalía también señaló que es falso que la fiesta haya sido costeada con recursos públicos. Por el contario, indicó que se pagó con recursos privados, además de que no asistió ningún empresario y ninguno cubrió gasto alguno.

La reunión ocurrió fuera del horario laboral, por lo que ninguno de los presentes habrían faltado a sus responsabilidades, ni se vio afectado el trabajo de la Fiscalía de ningún modo.