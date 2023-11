Detiene a uno de los sujetos que prendió fuego a Cristián; esto es lo que sabemos

En tanto, el jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que en lo que le corresponda al gobierno capitalino de las investigaciones del caso se colaborará.

“En cuanto se nos requiera, por supuesto, que vamos a colaborar como Gobierno y me imagino que también las fiscalias, que tienen, un nivel de coordinación muy importante, así lo harán”, indicó.

¿QUÉ LE PASO A CRISTIÁN?

El joven de 18 años, que acudía a una escuela de mecánica, fue rociado con combustible y le prendieron fuego, aparentemente, dos de sus compañeros, por lo que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas, además de los genitales, denunció su padre.

Los hechos ocurrieron el sábado 18 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Mecánica, Diésel y Gasolina, perteneciente al grupo Cedva, ubicadas en Texcoco, donde el muchacho sufrió la agresión de parte de sus compañeros de clase.

Cristian, quien vive en el municipio de Acolman, acudía todos los sábados a la escuela de mecánica porque quería aprender a reparar motocicletas, pero como no tenía uno de esos vehículos, presuntamente, era el centro de las burlas de sus compañeros.

“Emocionalmente está dañado, ya no quiere saber nada de motos, de la escuela, de nada, lo afectó mucho lo que pasó”, narró su padre.

Aunque su progenitor reconoció que no tenía antecedentes de que su hijo fuera víctima de bullying con anterioridad.

“No lo sé (si sufría agresiones) él iba a la escuela los sábados nada más, no tenía relación con amigos, no convivía. Iba al curso sabatino solamente. No es un maleante, no es que se drogue, depende de mí al 100 por ciento”, dijo su padre.

La familia de Cristian afirmó que después de la agresión ningún directivo de la escuela de mecánica se ha presentado a la clínica donde se encuentra internado, ni le ha ofrecido algún tipo de ayuda. Tampoco sabe quiénes son los dos supuestos agresores.

(Con información de El Universal)