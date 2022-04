Detienen a esposo de Nayeli Alfaro, principal sospechoso de su feminicidio, en San Luis Potosí

Dos semanas antes, la fiscalía potosina confirmó el hallazgo del cadáver de la mujer de 25 años. Aunque el suceso fue reportado a los familiares, ellos señalaron diversas irregularidades como que no pudieron reconocer el cuerpo, así como la desaparición de la pareja sentimental de la víctima.

Los padres de Nayeli Alfaro recibieron la noticia del hallazgo cerca del mediodía del mismo viernes 1 de abril. En un principio, según declararon ante medios de comunicación, las autoridades reportaron que reconocerían el cadáver por el cabello.

Sin embargo, denunciaron ante la prensa que pasaron horas y no habían tenido oportunidad de reconocer el cuerpo, hasta la madrugada. Al término de la diligencia la madre indicó que no tenían certeza de que fuera la víctima, debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba, por ello esperarían análisis genéticos.

“Quedé impresionada porque es un esqueleto. No estoy viendo ni un solo pedacito de carne. No creo que ese cuerpo sea el de mi hija. Nos dicen que la fauna se lo acabó y que tiene como nueve días, pero el cuerpo tiene señas de mucho más tiempo. No aceptamos eso. Esperamos los resultados de las pruebas de ADN”, dijo.

Te podría interesar: Feminicidios y desapariciones provocan oleada de indignación y sociedad exige justicia en México