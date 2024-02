Detuvieron en España al expresidente de la Comisión Nacional Bancaria, Eduardo Fernández García

Madrid. Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue detenido a las seis de la mañana de este viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando aterrizó procedente de la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde se encontraba temporalmente analizando con sus abogados su situación penal.

Según su esposa, Florencia Méndez, el financiero mexicano fue detenido por la Policía Nacional española tras la solicitud por parte de las autoridades mexicanos de una petición de extradición por el delito de “amenazas” y tras señalar a los máximos ejecutivos de Televisa de desarrollar “un esquema masivo de lavado de dinero a través de Televisa para limpiar pagos ilegales de sobornos de funcionarios mexicanos corruptos, gobiernos y partidos políticos a Televisa” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Fernández García permanecerá incomunicado las próximas 72 horas hasta que comparezca ante un juzgado de la Audiencia Nacional española, el órgano judicial competente, para tramitar su proceso de extradición.

Fernández García fue presidente de la CNBV durante el sexenio de Ernesto Zedillo, si bien su detención está presuntamente relacionada con la denuncia que interpuso ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) contra los máximos directivos de Televisa, incluidos Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso Angoitia, a los que señala de haber cometido actos de corrupción por más de 40 millones de dólares procedentes de las arcas públicas de México durante el periodo de 2008 a 2011, es decir, durante el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón.

La esposa del expresidente de la CNBV confirmó a Aristegui Noticias algunos detalles más sobre la situación de Fernández García, que, según ella, fue detenido nada más pisar Madrid, en el propio aeropuerto.

Así lo explicó ella misma en una entrevista telefónica en dicho medio: “El día de ayer Eduardo viajó de la ciudad de Miami a Madrid porque tenía en su cabeza tener una entrevista con el periódico El País. Hoy en la mañana recibí una llamada a las seis de la mañana que es detenido por las autoridades allá, se está pidiendo su extradición por el delito de amenazas. Es algo que me sorprende muchísimo, estoy muy desconcertada porque en realidad Eduardo denunció penalmente ante la SEC de Estados Unidos a Televisa y a sus principales administradores, que son Bernardo Gómez, Alfonso Angoitia y Azcárraga Jean por delitos relacionados con prácticas corruptas, lavado de dinero, perjurio, fraude fiscal y contable y otros delitos contemplados en la ley del mercado de valores. Y me sorprende muchísimo que ahora le estén acusando de amenazas. Me parece algo ilógico, que tú denuncies y ahora seas acusado de amenazas”.

Fuentes de la Policía Nacional española no pudieron confirmar si se había producido o no la detención, una vez que el lugar donde supuestamente se llevó a cabo el operativo se encuentra en una especie de limbo administrativo y judicial, por lo que hasta que no se formalice el traslado a dependencias judiciales no se hará público el hecho y será entonces cuando se formalice el proceso de extradición a nuestro país.

Según la versión de su esposa, Fernández García decidió trasladarse hace unas semanas a Miami para preparar con sus abogados su situación penal y la de su denuncia contra los directivos de Televisa, además de que había sufrido “amenazas telefónicas” de todo tipo y “escuchas” en su teléfono particular.

Fernández García presentó en octubre de 2022 una denuncia penal ante la SEC, si bien unos años antes, en mayo de 2016, se publicó una carta anónima en el Wall Street Journal en la que señalaba a los máximos ejecutivos de Televisa de actos de corrupción continuados y siempre a través de los máximos dirigentes del país, precisamente durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

En la querella presentada por Fernández García se asegura textual: “El Denunciante escribe para informar a la SEC de violaciones seriales y flagrantes de las leyes federales de valores por parte de Grupo Televisa S.A.B.-una empresa que cotiza en bolsa, y uno de los conglomerados de medios de comunicación más prominentes del mundo- y sus tres principales ejecutivos: Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Como se documenta a continuación, el Denunciante cuenta con información original, material y no pública que demuestra que Televisa y los ejecutivos de Televisa han perpetrado, durante más de una década, un esquema masivo de lavado de dinero a través de Televisa para limpiar pagos ilegales de sobornos de funcionarios mexicanos corruptos, gobiernos y partidos políticos a Televisa y a estos ejecutivos de primer nivel. Los esquemas de soborno, corrupción y lavado de dinero de los ejecutivos de Televisa siguen siendo desmedidos hoy en día, con informes noticiosos recientes que corroboran que esta empresa que cotiza en bolsa es un vehículo para el enorme fraude y engaño de los ejecutivos al mercado”.

La esposa de Fernández García aseguró que “Eduardo lo tiene todo documentado y la denuncia que hizo no es anónima, sino que los delitos están comprobados totalmente. Tiene todos los papeles que pueden acreditar que lo que está diciendo es real y es verídico”.

