Diesel caro impacta a transportistas del país

Ciudad de México.- El aumento del precio del diésel impacta en los costos operativos de las empresas de transporte de carga, que ya tienen que trasladar este costo a las tarifas de los clientes.

En los últimos años, hay meses que suben hasta un 6,25%/mes, aseveró Miguel López Fiesco, especialista del sector.

TE PUEDE INTERESAR: Economía mexicana se ‘durmió’ en mayo, no crece y fallan pronósticos

“Sin embargo, si hacemos una comparativa, de 2019 a la fecha ha impactado casi 20 por ciento (en el precio del diesel), lo que significa un aumento más alto que la inflación”, dijo.

Señala que el diesel representa entre el 27% y el 42% de los costos operativos de una empresa de transporte, dependiendo de la operación y configuración de la unidad.

En ese sentido, argumenta, cualquier aumento hace una diferencia para las empresas de transporte, que pueden representar entre 30 y 70 centavos de sus márgenes de utilidad.

Dependiendo del desempeño de cada empresa, se decide si se debe repercutir a los costos tarifarios del cliente.

En este escenario, las empresas utilizaron telemetría, torres de control y mayores salarios a los operadores para evitar el robo de diésel y optimizar el consumo.

Actualmente, más del 60% de los productos y mercancías del país se transportan por carretera, según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

TE PUEDE INTERESAR: Precio de los alimentos aumenta hasta 20% por inseguridad: Anpec

Para Fidel Reyes Monterrubio, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), señaló que ante el alza en el precio del diesel y de otros insumos, las empresas han tenido que negociar con sus clientes.

“Como transportistas ya no sabemos en dónde perdemos más si en la inseguridad o en los precios de los combustibles. Se habla de que la inflación ha disminuido, pero de qué sirve si los precios no bajan y no solo hablamos de los combustibles”, cuestionó.

Asimismo, indicó que se corre el riesgo de que la Secretaría de Hacienda quite el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diesel.

Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio promedio nacional por litro de diésel, de enero a junio de 2023, fue de 23,7 pesos, un incremento interanual de 4%.

En el primer semestre de este año, el estado con el precio promedio por litro de diesel más caro fue Guanajuato, con 24.81 pesos; seguido de Quintana Roo con 24.57 pesos y Puebla con 24.47 pesos.

Con información de Reforma