Director de Pemex afirma que AMLO no prometió la gasolina a 10 pesos y le ponen audio

El diputado Pedro Armentía López, del PRI, llamó “mentiroso” al titular de Pemex, por decir que en esta administración no se endeudan, pues aseguró que para 2023 Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad incrementarán el costo financiero de la deuda por más de un billón 79 mil millones de pesos; “ es decir, un 30 por ciento más, que esto representa el 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto”.

“A ustedes no les interesa acabar con la corrupción. Apenas el año pasado salió usted a defender ciegamente al hijo del Presidente ante el escándalo de la casa gris, de la empresa Becker, dijo que no era consentida de esta administración, tres meses después le pagó una deuda de 6 mil 101 millones de pesos por una deuda inexistente”, reclamó.

El diputado Mauricio Prieto, del PRD, recordó que durante su campaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la gasolina constaría a 10 pesos, lo que fue negado por Romero Oropeza. Por ese motivo, el legislador le replicó al secretario: “Perdón por su memoria; pero así fue. Hay vídeo, Señor Director, venir a tratar de engañar a las mexicanas y mexicanos de las cosas que están ahí, que son evidentes, yo le pediría que fuéramos serios. No hay que mentir porque ustedes tienen un lema: “No mentir, no robar, y no traicionar”, solicitó.

De MC, el diputado José Mauro Garza, dijo que Pemex sigue sin ser productiva, a pesar de que cada vez se le asignan más recursos. Apuntó que en 2021 fueron 523 mil millones de pesos, en 2021 544 mil millones y en el primer semestre de este año se capitalizaron 45.4 mil millones de pesos para pago de amortizaciones de deuda y una inversión por 429 mil millones de pesos.

En defensa del titular de Pemex, la diputada de Morena, Raquel Bonilla Herrera, aseguró que el sector energético en el país “se encuentra en medio de una transformación orientada a alcanzar la soberanía energética como un eje rector de crecimiento sostenido de México”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), presidente de la Comisión de Infraestructura, sostuvo que se va en la ruta correcta, “no tengo ninguna duda de que las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo”, que son bienestar, seguridad y soberanía energética, “y aquí en esta dirección no hay duda de que Pemex va bien porque ya incrementó reservas y producción”.

