$!Disney cancela proyecto en Florida, con valor de mil millones de dólares

Este jueves, Iger y Josh D´Amaro , el presidente de Productos para el Consumidor y Parques Temáticos de Disney, demostraron que no están fingiendo, al cancelar un complejo de oficinas que estaba programado para ser construido en Orlando con un costo de 1 mil millones de dólares.

Disney planeaba reubicar unos 2 mil empleados del sur de California, incluyendo a la mayoría del departamento conocido como Imagen, que trabaja con los estudios cinematográficos de Disney para desarrollar atracciones en los parques temáticos.

Por su parte, un portavoz de DeSantis comentó en un correo electrónico: “Disney anunció la posibilidad de crear el campus Lake Nona hace casi dos años. Nada ha sucedido con el proyecto y el estado no sabe si se llevará a cabo. Tomando en cuenta los problemas financieros de la empresa, la caída del mercado y los precios de las acciones, no sería sorprendente que reestructure las operaciones de su empresa y cancele lugares no exitosos”.

