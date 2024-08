Ejidatarios aflojan su protesta tras colapso de 48 horas en la autopista México-Puebla

Luego del colapso de 48 horas en la autopista México-Puebla, ejidatarios que exigen un pago por tierras aflojaron su protesta.

Ayer, desde la mañana, abrieron un carril de manera permanente, por lo que el alto total en el kilómetro 74 desapareció.

En distintas reuniones, los comuneros discutieron la medida, pues eso le quitó presión a la protesta. Los campesinos moderados dijeron que abrir un carril de forma permanente fue un compromiso al que se llegó con las autoridades, como parte de la disposición que tiene el movimiento para avanzar en las mesas de negociación.

“Eso no se va a mover, así va quedar, el paso abierto de un carril, ayer se propuso a las comuneros que se fueran a descansar a dos casas, unos quisieron, otros no, ya tendrán sus razones, pero el paso a los automovilistas está garantizado, por lo menos en un carril”, dijo a Grupo Reforma uno de los líderes, previo al anuncio a las bases.

Reconoció que esa decisión causó “bajas” en el plantón que mantienen en ambos lados de la carretera desde el pasado martes.

“Sí, hay compañeros que no están de acuerdo, pero si ya se llegó a ese acuerdo vamos a demostrar que nosotros sí cumplimos con los lineamientos que se van dando, y que esperamos la misma respuesta del Gobierno”, añadió.

A la pregunta de si se va a cerrar otra vez la autopista, el dirigente dijo que esa propuesta “no es viable”, al menos este fin de semana.

“Por eso se les conminó a los compañeros a irse a sus casas, pero unos decidieron mantenerse aquí, es su decisión, se le avisó que así se va a mantener todo el fin de semana. Desde mi punto de vista, no tiene caso el desgaste, se pueden retomar las protestas el lunes en caso de que no haya acuerdos, pero unos quieren mantenerse aquí”, remarcó.

Unos radicales se fueron a sus casas, molestos, y otros más se mantienen en el plantón, dejando pasar a los vehículos en un carril, pero a regañadientes.

“¿De qué sirvió todo lo que ganamos? Tuvimos al Gobierno atorado, por la autopista México-Puebla, por el Arco Norte, por las carreteras libres, cinco o seis días así no iban a aguantar, ya estaba armado, dejamos ir esa oportunidad de resolver esto de un jalón”, comento un comunero irritado por la decisión de sus compañeros.

“Si te vas a aventar el tiro, te lo avientas bien, qué es eso de lograr un gran bloqueo, luego abrir la llave poco a poquito y después dejar pasar el chorro. Esa no es una protesta, nos doblaron”, añadió otro ejidatario radical.

La manifestación en el sitio enflacó ayer. Se apagaron hasta las consignas y sólo se observaron las reuniones en un lado, y en otro, el cuchicheo y abandono.

En la libreta donde se controlaba la lista de los ejidatarios, por comunidades, muchos espacios quedaron sin palomita.

La división se notó hasta en los alimentos. Cada comunidad organizó su propio rancho.

“¿Para esto nos querían no? Qué es eso de quitar y poner campamentos ¿Nos quedamos?”, lanzó un líder a su comunidad. “Siiii”, respondieron más de tres.

“Vamos a permanecer como hasta ahora compañeros, si les damos otro carril, se van a quedar con la carretera y nosotros sin nuestro dinero”, advirtió un radical moderado.

La negociación entre ejidatarios y autoridades tiene su principal atorón en el avalúo de los terrenos que el Gobierno federal expropió en 1962 para la construcción de la autopista México-Puebla.

Los inconformes afirman que el Gobierno federal les quiere dar por metro cuadrado precios raquíticos, pero ni los mismos comuneros saben cuánto valen sus tierras.

“No sabemos, el Gobierno quiere hacer ese avalúo, nosotros no queremos eso, porque nos dan precios muy bajos”, dijo un afectado del ejido López Rayón, comunidad que reclama el pago.

Dijeron que a los ejidatarios de Santa Rita se les pagó 176 millones de pesos por más de 36 hectáreas, y López Rayón fue afectado en más de 40 hectáreas.

-¿Estamos hablando de 200 millones de pesos, aproximadamente?, se le planteó a un poblador de ese ejido.

“La verdad, no sé, eso lo están viendo los abogados, no sabemos las cifras, los montos”, reconoció.

Hasta ahora, ni autoridades ni asesores legales han fijado un monto por el pago de las tierras afectadas por el derecho de vía.

No obstante, razonaron que existe una sentencia que ordena “un pago” por sus tierras.

“A nuestros abuelos o bisabuelos les quitaron ciertas hectáreas de terreno, el gobierno les expropió para hacer la autopista, pero nuestros familiares no aceptaron ningún pago, así quedó asentado. Entonces quedó por años pendiente de liquidar esa indemnización que por ley corresponde. Ya en mi generación se organiza la gente y se dan a la tarea de litigar para que se pague esa indemnización”, explicó otro comunero de 22 años.

“Hace 10 años logramos que se aceptara eso mediante una sentencia de un tribunal. Todo iba bien, pero vino la pandemia, Santa Rita sí logró cobrar, pero nosotros no, porque el Gobierno revocó la sentencia, y se volvió a revisar y volvimos a ganar, ya no hay más, nos deben ese dinero”, afirmó. Por eso, no sueltan la carretera.