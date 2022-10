‘El Bronco’ lamenta partida de ‘Tornado’, su polémico caballo pura sangre valuado en 250 mil dólares

“Según las tradiciones mexicanas, hoy las mascotas nos visitan desde el más allá, y me gusta pensar que hoy vendrá a visitarme para despedirnos y recordar nuestros andares por todo México. Fuiste un gran y leal amigo, Tornado. Hoy y siempre seguirás galopando en mi corazón”, escribió el exmandatario .

“Estos últimos meses han sido muy difíciles, he perdido tantos momentos y seres queridos, por lo que poco tiempo me quedó para lamentar la partida del Tornado, mi buen compañero de aventuras;

Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León , lamentó la perdida de su polémico caballo, “Tornado” , a través de redes sociales.

En la publicación de “El Bronco” incluye fotografías de Rodríguez Calderón junto a “Tornado”.

El caballo negro ha generado polémica por su costo, que ronda los 250 mil dólares, aproximadamente 5 millones de pesos mexicanos. Y más con su candidatura a la Presidencia de la República, cuando “El Bronco” presumió a su pura sangre durante la gira.

En mayo de 2018, el entonces candidato independiente a la presidencia encabezó una cabalgata en su primer acto de campaña en el rancho La Joya, Durango.

“Mi caballo anda conmigo, como anda mi vieja [...] y come menos que mi vieja. Me sale más barato que mi vieja, eso no es un costo oneroso”, fue la comparación entre Tornado y su esposa, Adalina Dávalos, en enero 2018 durante una entrevista en Zacatecas.

