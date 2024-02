El Clan: amarran contratos con Pemex para el próximo sexenio, asegura Latinus

De acuerdo con una investigación de Latinus, la red denominada “El Clan”, en la que involucran a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya están orquestando sus planes para amarrar contratos ahora con Petróleos Mexicanos incluso para la próxima administración federal.

“Estoy contrarreloj terminando este sexenio”, se escucha decir en una grabación presentada por Latinus a Amílcar Olán, identificado como amigo íntimo de Andrés y Gónzalo López Beltrán, hijos del Presidente.

En los audios, Olán habla con Abraham, directivo de la compañía Eseasa Construcciones, que ha obtenido contratos millonarios en el actual sexenio y anteriormente le rentó grúas al Gobierno del entonces Distrito Federal a cargo de López Obrador.

“Yo fui quien les propuse: ¿Por qué no jalamos a Abraham? Y que también se una como un inversor, un brazo financiero. Aparte él también tiene sus propias relaciones en Pemex, que no creo que vaya a cambiar mucho en lo que venga de este sexenio, porque es el mismo grupo y es la misma gente”, dice Olán.

La investigación señala que el amigo de los hijos del Presidente ha obtenido miles de millones de pesos en contratos a través de prestanombres. En uno de los casos se señala a la empresa Wessco, en la que está involucrado y ha obtenido contratos por mil 200 millones de pesos en el sexenio de López Obrador.

“Yo le voy a dar la certeza a Abraham de que el 50 por ciento de esta empresa es mía. Puede ser una alternativa para tú también crecer y yo también crecer”.

En las grabaciones, Amílcar Olán asegura que se trata de un negocio redondo, pues el dinero de Pemex estaría garantizado.

La investigación detalla que Wessco tiene como socio principal a Servio Tulio Subiaur Artiachi, un ex empleado de Pemex.

En tanto, Olán reconoce que compró la mitad de Wessco: “Llevo metiéndole como 90 millones a Wessco, no había firmado acciones, he andado en chinga, yo me voy a quedar con el 50 por ciento de Wessco”.

“Es una empresa noble, son amigos, ellos sin tocar tanto a la cúpula de arriba han ganado sus contratos y tienen como 50 millones de dólares ganados, por la relación que tiene el señor, don Servio fue el coordinador nacional de servicio a pozos”.