‘El diablo lo obligó a hacerlo’... hombre con esquizofrenia asesina a su madre

De acuerdo con medios locales, el sujeto que recibía medicamentos debido a su padecimiento de esquizofrenia, presentó alucinaciones pasadas las 2 de la madrugada y comenzó a golpear a la señora, después le puso las manos en el cuello y la asfixió.

Tras ser detenido declaró que ‘el diablo me lo pidió’ y según fuentes extraoficiales, tras ver lo que había hecho le pidió perdón a su madre; pero ya no pudo escucharlo porque ya no tenía signos vitales.

“Era una mujer que no se metía con nadie, todos los días sacaba a pasear a un perrito pequeño de color blanco”, dijo Juan quien tiene su carpintería frente al inmueble.

De acuerdo con los primeros respondientes, “El Cante”, sobrenombre con el que también es conocido el detenido, explicó que desde pequeño sufre de esquizofrenia, por lo que escuchó dos voces en su interior que le ordenaron atentar contra la mujer que le dio la vida.

¿Qué es la esquizofrenia?

La esquizofrenia es un trastorno mental crónico que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Se caracteriza por la presencia de síntomas positivos, como alucinaciones (percibir cosas que no existen), delirios (creencias falsas e irracionales) y pensamiento desorganizado, así como síntomas negativos, como aislamiento social, apatía y falta de motivación.

La esquizofrenia suele manifestarse en la adolescencia o en la edad adulta temprana, y puede tener un impacto significativo en la vida de las personas que la padecen, así como en la de sus familiares y cuidadores.

El tratamiento suele implicar una combinación de medicamentos antipsicóticos, terapia y apoyo psicosocial, y aunque la esquizofrenia no tiene cura, es posible controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

El diagnóstico de la esquizofrenia se realiza mediante la evaluación clínica de los síntomas y la historia clínica del paciente. No existe una prueba específica para la esquizofrenia, por lo que los profesionales de la salud mental utilizan una combinación de criterios y herramientas para hacer el diagnóstico.

El proceso de diagnóstico generalmente comienza con una entrevista con el paciente para recopilar información sobre los síntomas, la historia médica y los antecedentes familiares. El médico también puede realizar un examen físico y pruebas de laboratorio para descartar otras causas posibles de los síntomas, como problemas médicos o abuso de sustancias.

Para realizar el diagnóstico de esquizofrenia, el médico se basa en los criterios establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Estos criterios incluyen la presencia de síntomas positivos (alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado) y/o síntomas negativos (apatía, falta de motivación, aislamiento social), y la duración de los síntomas durante al menos seis meses.

Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de esquizofrenia es complejo y requiere la evaluación de un profesional de la salud mental calificado. Si sospechas que tú o alguien que conoces podría tener esquizofrenia, es importante buscar ayuda médica lo antes posible.