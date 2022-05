Él es Diego Martínez Álvarez, el mexicano de 19 años que rompió récord en el Monte Everest

La hazaña se llevó a cabo el pasado 15 de mayo, cuando Juan Diego Martínez Álvarez subió el Monte Everest, es decir, unos 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en el mexicano más joven de la historia en hacerlo.

Enseguida, como si no fuera suficiente reto, 27 horas más decidió escalar Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo. Fue en su cuenta de Twitter donde compartió las historias sobre su hallazgo.

““aciendo esas dos montañas en tan poco tiempo rompí otro récord del mundo que es Youngest to complete a double header of the higher eight thousanders Everest-Lhotse / El más joven en subir dos montañas de más de 8 mil metros sobre nivel de mar con el Everest – Lhotse”, comunicó el joven.

“Absolutamente nada es imposible si crees en ti”, recalcó.

Cabe destacar que el joven también rompió otros récords, pues ambas montañas fueron escaladas sin aclimatación previa, lo cual se convierte en una hazaña para Martínez Álvarez. En cuanto al Lhotse, Diego es la persona más joven en escalarla.

Finalmente me gustaría dar las gracias a todas las personas que estuvieron apoyando con sus oraciones, mensajes, buenas vibras etc. Especialmente muchas gracias a mis papás por acompañarme al campamento base, a mi familia por siempre estar tan al pendiente, a mis amigos, Inés mi novia y gracias a Dios por darme la oportunidad. No me queda más que decir más que gracias gracias gracias”, apuntó.