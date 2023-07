El ‘infierno’ de vivir en Hermosillo, la ciudad más calurosa de México

“ A mí, por ejemplo, me entraba una desesperación de lo feo que se sentía ”, y añadió que su familia tenía tres aparatos de aire acondicionado en casa, pero que intentaba apagarlos porque los recibos de electricidad tendían a subir en los meses de más calor.

“Incluso con la sombrilla cubriéndome del sol” , dijo Luis Grande, un estudiante solitario que caminaba en el campus de la Universidad de Sonora, “sentía cómo los ojos me querían hasta explotar del calor”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado la cobertura periodística de la ola de calor, calificándola de exagerada y amarillista. Recomendó a la población “tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol”, e instruyó a los ciudadanos a “levantarse más temprano”, como “le hace el campesino”.

La gente en las zonas rurales de Sonora empieza a trabajar a las 4:00 a.m. para evitar el calor sofocante y hacen una pausa a mediodía. Luego retoman las labores a las 4:00 p.m., cuando las condiciones climáticas vuelven a ser manejables.

Y no son solo los humanos los que no soportan el calor. Algunos dispositivos electrónicos se apagan si están expuestos a altas temperaturas demasiado tiempo.

“Pues todavía nos queda julio, agosto y septiembre”, dijo el mes pasado Refugio Estrada, quien vive afuera de Hermosillo. La gente sabe que la canícula está por llegar. c. 2023 The New York Times Company