El PRD ‘renacería’ con la ‘marea rosa’

Muere el PRD y nace un nuevo partido. Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente Cívico Nacional, aseguró que se está contemplando la posibilidad de crear un nuevo partido político a partir de la movilización ciudadana apodada “marea rosa”, que el pasado 26 de mayo demostró la magnitud de su convocatoria.

El también representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) propone renovar el sistema de partidos, mediante la creación de una comisión de ética con facultades para sancionar y la consulta a sus integrantes, explicó Acosta Naranjo en entrevista citada por Animal Político.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós PRD? INE notifica al partido sobre la pérdida de su registro

Afirmó que es necesario ser cuidadoso en el procedimiento, pues las personas que han ido empujando este movimiento podrían asumirse como líderes y aprovecharse de ello.

“Yo sí veo la necesidad de una renovación del sistema de partidos y como ellos no quieren cambiar ni de marca, si nosotros no cambiamos de marca y seguimos siendo el ‘PRIAN’, aunque algunos no tengamos que ver con Alito (Alejandro Moreno) o Marko Cortés, es una desventaja estratégica”, dijo Acosta sobre uno de los motivos para la creación de una nueva fuerza política.

Asimismo, reveló que el historiador Enrique Krauze y el antropólogo Roger Bartra han planteado la necesidad de valorar la creación de un nuevo partido. Por ahora, el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones están convocando a un encuentro el próximo 6 de julio.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, se ha replanteado sus posibilidades tras la posible pérdida de registro del partido político que encabeza, ya que en las elecciones federales no logró sumar el tres por ciento de los votos. Al respecto, dijo que buscará tomar otro rumbo de la mano de los liderazgos de la “marea rosa”, comentó en entrevista con Azucena Uresti.

“Con o sin el riesgo vamos a ir a formar algo nuevo. Algunos dirigentes de los grupos que conforman la marea rosa con los que hemos tenido contacto, no con todos, han dicho que iniciarán un proceso de discusiones para ver qué van a hacer en esta nueva circunstancia”, reveló a la periodista.

TE PUEDE INTERESAR: PRD, de ser clave en la transición de México hacia la democracia a su extinción

La Ley Electoral señala en el Artículo 10, que quien busque crear un nuevo partido político debe realizar 20 asambleas estatales que cuenten con la participación de 3 mil personas o 200 asambleas distritales con 300 personas, eventos verificados por el INE.

Asimismo, deben conseguir al menos el 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección anterior.

Con información de medios