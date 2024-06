PRD, de ser clave en la transición de México hacia la democracia a su extinción

CIUDAD DE MÉXICO- Incluso antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer el lunes por la noche que el PRD perdía su registro como partido político nacional debido a que no consiguió el 3% de los votos en las elecciones del 2 de junio, varios videos difundidos por medios locales mostraban cómo algunos de sus militantes sacaban cajas, plantas y objetos personales de muchas de sus oficinas, que iniciaban a vaciarse.

Por lo pronto, el proceso administrativo que se llevará acabo para su extinción va a ser largo y el PRD, el tercero grupo político en número de militantes, con casi un millón de afiliados, juega su última carta a través de la impugnación de algunos conteos ante el tribunal electoral que se avizora será difícil de ganar.

Georgina de la Fuente académica integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, explicó a The Associated Press que el partido político ”perdió medio millón de votos y se ha convertido en una oposición testimonial porque la mayor parte del discurso de la izquierda lo ha acaparado (el partido oficialista) Morena”, de la Fuente añadió que uno de sus problemas es que no consiguió renovar su discurso ni tampoco a sus líderes.