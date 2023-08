El priista Enrique Doger apoyará a Ignacio Mier si va por Puebla

El expresidente municipal del Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Doger Guerrero, dio a conocer que respaldará la posible candidatura a la gubernatura de la entidad del coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco.

Mediante una conferencia de prensa, el también exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla apuntó que se decisión se debe a que el diputado federal ha expresado que formará un equipo plural, argumento que consideró necesario para el desarrollo del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Falleció la autora de la Ley Vicaria en Puebla, la diputada Aurora Sierra

Sin embargo, rechazó que esté buscando algún cargo en el gabinete en caso de que Mier consiga la victoria en 2024, por lo que sentenció que su apoyo al morenista no es una traición al instituto político, por lo que adelantó que no renunciará al instituto que nació en 1929.

Aunado a lo anterior, el también exdiputado argumentó que el partido político no es relevante a la hora de gobernar, pues explicó que, desde su perspectiva, lo importante es trabajar y que inspire el amor a la entidad: “Nos compromete Puebla”.

Asimismo, el aún militante tricolor sentenció que no sólo será su apoyo el que tendría Ignacio Mier, sino el de alrededor de 30 priistas y exmilitantes más los que apoyarían al morenista en su camino por la candidatura a la gubernatura de Puebla.

Doger Guerrero aseguró que no se encuentra preocupado por el inicio de un proceso de expulsión en su contra, debido a que es lo que establece los estatutos; no obstante, aseguró que algunos cuadros priistas han apoyado a Regeneración Nacional, tal como pasó con la exsecretaria general del PRI, Isabel Merlo Talavera, quien actualmente es la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) local.

“Yo estoy en el proyecto de Nacho Mier, sobre el proceso de expulsión eso no sé, eso no es algo que no esté en mi atención ahora”..