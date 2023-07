“El pueblo no cayó en la trampa”, AMLO celebra resultado de elecciones en España

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo contento este lunes por los resultados electorales en España al asegurar que la derecha no logró avanzar, aunque “se pensaba que iba a arrasar” y aprovechó para criticar lo que llamó el “modelo conservador” en el mundo.

“Me dio mucho gusto, hago un paréntesis, lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español, porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto, porque se pensaba que la derecha iba a arrasar, y no pasó eso, afortunadamente”.

“Estoy contento, y aclaro que es la derecha que no avanzó, porque algunos dicen la derecha extrema y yo creo que toda la derecha es extrema, nada más que el conservadurismo tiene sus matices”, comentó durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario consideró que “lo importante es que no avanzara” la derecha, pues consideró que su modelo es individualista, inhumano y da “la espalda a los dolores de la humanidad”.

“Eso es el conservadurismo, eso es la derecha en el mundo, por eso estoy contento, no me vayan a cepillar los del INE, los del Tribunal”, indicó.

La derecha en España ganó este domingo las elecciones generales, sin embargo, no logró el margen necesario contra el gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez, lo que abre un periodo de incertidumbre y negociaciones.