Elecciones 2024... Así votaron Sheinbaum, Máynez y Xóchitl (videos)

Previo a emitir su voto, la candidata presidencial mencionó que al salir de la casilla iría a desayunar con su familia para luego dirigirse después del mediodía al centro de operaciones que instaló Morena en un reconocido hotel frente a la Alameda Central , en el Centro Histórico de la CDMX. Es importante recordar que la ex jefa de Gobierno tuvo que realizar un traslado de aproximadamente 20 minutos en auto debido a que vive en una colonia distinta a la que tiene su credencial.

La presidenciable, basta hacer mención, acudió a su casilla ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se sabe cuenta con su residencia oficial. Con total calma, presentó a los funcionarios de casilla su credencial de elector y, tras entregarle las respectivas boletas, la senadora con licencia ingresó a la casilla para marcar el sufragio.

Pese a que el voto es libre y secreto, es evidente que marcó la o las casillas donde se encuentra su nombre impreso, al tiempo de también haber beneficiado a los candidatos que representan la alianza que ella abandera.

Durante los primeros minutos de la apertura de casilla, la ex alcaldesa de Miguel Hidalgo decidió no utilizar ni automóvil ni su clásica bicicleta para trasladarse a emitir su voto, en cambio se dirigió a pie acompañada del actual mandatario de la ex delegación, Mauricio Tabe, quien busca la reelección.

YA VOTÓ JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ EN CDMX

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), acudió a ejercer su voto en las elecciones que se realizan hoy a nivel nacional, las cuales son consideradas las más grandes en la historia de México, debido a que se renovarán 20 mil 708 cargos en todos los estados del país, entre los que destacan la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones, nueve gubernaturas y alcaldías.