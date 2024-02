Elecciones en México: lo que necesitas saber para votar desde el extranjero

Por Elda Cantú

Millones de mexicanos que radican fuera del país podrán votar en las próximas elecciones, si se registran hasta el 20 de febrero.

Dos mujeres se enfrentarán por el cargo más alto de México, una elección que se celebrará en los próximos meses y que será histórica.

Los mexicanos elegirán el 2 de junio a su primera presidenta, y también votarán para renovar a los 500 miembros de la Cámara de Diputados y a los 128 integrantes del Senado. Al mismo tiempo, 30 de los 32 estados del país tendrán elecciones, en las que se elegirá a 19.000 cargos estatales y locales.

Esta es la primera elección a nivel nacional en la que México permitirá votar en persona a los residentes en el extranjero. Más de 12 millones de ciudadanos viven fuera del país, 97 por ciento de ellos en Estados Unidos, según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Pero para poder emitir un voto, esos ciudadanos deben registrarse antes del 20 de febrero.

Esto es lo que tienes que hacer para poder votar en junio.

¿Quién puede votar fuera del país?

Pueden votar los mexicanos mayores de 18 años que tengan una credencial para votar válida y estén registrados para participar en el proceso. También pueden registrarse para votar quienes tengan 18 años cumplidos el día de las elecciones.

Para ejercer su derecho, todos los ciudadanos con derecho a voto deben tener una credencial de elector vigente, a menudo llamada simplemente INE, por las iniciales del Instituto Nacional Electoral, la autoridad electoral mexicana.

¿Cómo puedo obtener una credencial para votar válida?

Los mexicanos con derecho al voto pueden acudir a los consulados o embajadas sin cita previa para solicitar su INE. La fecha límite para solicitar la credencial sin cita es el 20 de febrero.

Los electores deben llevar alguna identificación válida con fotografía (como un pasaporte o una credencial de elector caducada), un comprobante reciente que demuestre el lugar de residencia y un documento que acredite la nacionalidad (ahora es posible obtener por internet un acta de nacimiento vigente). Aquí hay una lista de los documentos necesarios.

La credencial se enviará directamente a tu domicilio en un plazo de tres a cinco semanas, de acuerdo con las autoridades mexicanas.

Si ya tienes una credencial para votar, puedes asegurarte de que está vigente en esta página web.

¿Cómo me registro si aún no lo he hecho?

Debes ir a la página de registro del gobierno y seguir las instrucciones. Las personas con doble nacionalidad pueden votar si tienen un modelo de credencial de elector vigente según está lista y se registran.

¿Todavía puedo registrarme?

El 20 de febrero es la fecha límite para que los votantes en el extranjero se registren, según el INE, que tiene un sitio web con pasos a seguir tanto en español como en inglés.

Este año, las personas que residen fuera del país pueden votar con alguna de estas tres formas:

¿En qué lugar de Estados Unidos puedo votar en persona?

Habrá 20 módulos receptores de votación en los consulados de todo el país: Atlanta; Chicago; Dallas; Fresno, California; Houston; Los Ángeles; Nuevo Brunswick, Nueva Jersey; Nueva York; Oklahoma City; Orlando, Florida; Phoenix; Raleigh, Carolina del Norte; Sacramento; San Bernardino, California; San Diego; San Francisco; San José, California; Santa Ana, California; Seattle, y Washington. Puedes consultar en tu consulado local para mayores detalles.

¿Cuáles son otras fechas importantes antes de las elecciones?

Oficialmente, los candidatos a cargos federales empiezan la campaña electoral el 1 de marzo y deben terminarla tres días antes de las elecciones.

Los votantes que se registren para votar con la modalidad postal recibirán su paquete electoral, junto con su boleta, en la primera semana de mayo. Para que los votos postales sean válidos, la autoridad electoral debe recibirlos para el 1 de junio. Los gastos de envío ya están cubiertos y el sobre de mensajería se incluye en el paquete electoral.

Los votantes que se registren para participar en línea y reciban la aprobación para hacerlo recibirán un correo electrónico antes del 3 de mayo con un nombre de usuario, una contraseña e instrucciones sobre cómo emitir su voto electrónico.

Habrá tres debates presidenciales, el 7 de abril, el 28 de abril y el 19 de mayo, a las 8:00 p. m., hora local.

La votación presidencial será el 2 de junio en las casillas oficiales.

c. 2024 The New York Times Company