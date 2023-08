Elecciones presidenciales de Ecuador no se detendrán, el pueblo votará a finales de agosto

Tras el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador , Fernando Villavicencio , la población se mantenía expectante sobre el rumbo que tomarían las elecciones. Entre los ciudadanos y locales se hablaba de una posible suspensión de la votación, sin embargo, la fecha del proceso institucional no se cambiará.

Durante la sesión se firmaron los decretos No. 840 y No. 841. Se declara en el primero tres días de luto nacional, que serán el 10, 11 y 12 de agosto, en memoria de Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, quien había sido Asambleísta Nacional de Ecuador durante los años 2021 a 2023. El decreto No. 841 dispuso estado de excepción durante 60 días para todo el país, iniciando.

EL PRESIDENTE DE ECUADOR HABLA SOBRE EL ATENTADO

Calificó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el asesinato del político Villavicencio como un “crimen político” durante un discurso presidencial que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

Lasso señaló el atentado como un “intento para sabotear el proceso electoral”. Sin embargo, el debate presidencial se llevará a cabo el próximo domingo 13 de agosto, como estaba programado.