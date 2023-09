Eligen a Ana Lilia Rivera para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República

TE PUEDE INTERESAR: Llevarán polémica de libros de texto gratuito al Senado

“Quiero decirles con total responsabilidad: todas y todos ustedes saben las circunstancia que hemos vivido en el Senado de la República estos últimos cinco años. Siempre me he conducido en la vida con honestidad, siempre he sido una mujer sencilla y en la vida todo me ha costado, nunca, nunca nadie me ha regalado nada... Llego limpia, llego libre, llego con los votos libres y honestos de mis compañeros, eso me permite ser una Presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución y del gran movimiento de transformación al que pertenecemos”, puntualizó Ana Lilia Rivera en su discurso.