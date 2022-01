¡Emma Coronel es licenciada!... esta es la carrera profesional que estudió y que no ha podido ejercer

Emma Coronel Aispuro, esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien actualmente se encuentra encuentra purgando una condena de 3 años de cárcel por haber colaborado con su marido sí tiene una carrera universitaria.

Contrario a lo que se pudiera pensar sobre la ex reina de belleza, quien creció en en la ranchería de La Angostura, Sinaloa, Emma Coronel si cursó estudios universitarios.

Emma Coronel es la tercera esposa de “El Chapo”, a quien conoció cuando tenía 17 años. Nació en 1989 en California, Estados Unidos y tiene doble nacionalidad: estadounidense y mexicana.

Coronel, de 32 años estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, apoyada por su esposo ‘El Chapo’ Guzmán.

En varias ocasiones, Coronel aseguró que el “apoyo y motivación” de Guzmán Loera fue vital para concluir sus estudios universitarios.

“Siempre me ha gustado mucho lo que es periodismo. Me gusta investigar ciertos casos interesantes y que a veces quedan inconclusos. Aunque no lo he ejercido”, confesó en una entrevista.