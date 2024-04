‘En Covid, héroes, ahora desempleados’, protesta personal de salud en estados no sumados al IMSS Bienestar

Ciudad de México.- Personal de salud de entidades no adheridas al IMSS Bienestar, fundamentalmente estados de oposición (PAN, PRI y MC), protestan porque sus empleos y remuneraciones quedaron a la deriva, tras no renovarse sus contratos por parte de la Federación.

Se trata de trabajadores que fueron contratados para apoyar en la atención de la pandemia de Covid-19 en estados como Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Coahuila y Durango, gobernados por el PRI; así como Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Yucatán, donde gobierna el PAN.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasará con los estados que no se sumaron al IMSS-Bienestar?

En todos los casos no se adhirieron al IMSS Bienestar, estrategia del Gobierno federal, de Morena.

El IMSS Bienestar aseguró que ante la negativa de estas entidades de adherirse a este órgano público descentralizado, se les informó que tenían que resolver con sus propios recursos la contratación de este personal; sin embargo, no recibió respuesta por parte de las entidades.

“Ante la falta de respuesta de las entidades no federalizadas, en enero de 2024 el Gobierno de México extendió estos contratos por solamente un trimestre, de manera que estos estados tuvieran un tiempo adicional para prepararse a respaldar su decisión de no adherirse al IMSS-Bienestar y, por lo tanto, no acceder a recursos federales extraordinarios”, explicó el IMSS Bienestar, en un comunicado.

Detalló que el Programa Presupuestario “Atención a la Salud”, que manejó el INSABI, dejó de existir en diciembre de 2023, a través del cual se apoyaba para la contratación de personal de salud.

Según IMSS Bienestar, para ofrecer a los trabajadores de la salud las oportunidades que no recibieron de sus Servicios de Salud Estatales, el IMSS-Bienestar ha ofrecido 120 mil 420 espacios.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la Modalidad 35 IMSS y quiénes se pueden afiliar?

“El pasado mes marzo mediante una videoconferencia se informó sobre el plan de trabajo del 1 al 3 de abril de 2024, que considera la oferta laboral para recontratar al personal eventual que prestaba sus servicios en las anteriores entidades federativas, a quienes los Gobiernos locales no realizaron propuestas de contratación con motivo del término de la relación laboral el pasado 31 de marzo”.

“Al 1 de abril de este año, 102 trabajadores de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco han aceptado ofertas en los estados de Baja California; Baja California Sur; Colima; Chiapas; Guerrero; Michoacán; Nayarit, Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora, Zacatecas. A los trabajadores se les está ofreciendo un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, y en estos meses se basificará a todos aquellos que decidan continuar en unidades del IMSS-Bienestar”, indicó la dependencia.

Con información de Reforma