En el sureste nadie trabaja ocho horas seguidas, dijo Xóchitl Gálvez; ‘todo sacan de contexto’, afirma

“Tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte, recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije: va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura“, dijo Gálvez.

Durante su participación en el segundo foro regional del Frente Amplio por México, junto con Beatriz Paredes y Santiago Creel , la senadora Gálvez narró que cuando fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas , el entonces presidente Vicente Fox le planteó la idea de instalar maquiladoras en el sur del país, pero ella rechazó la idea porque no funcionaría.

Por ello, dijo, “hay que entender las culturas, pero tampoco, si el sureste no tiene gas natural no va a llegar Tesla, aunque el presidente quiera, y si no desarrollamos capacidades en los jóvenes, creando universidades de diferentes disciplinas, creo que es imposible que el sureste salga adelante de la manera como quisiéramos”.

“TODO LO TRATAN DE SACAR DE CONTEXTO”, DICE

La senadora explicó este domingo que la manera de lograr el desarrollo del sureste de México es usar “soluciones con identidad” para las comunidades indígenas de esa región del país, así como capital humano, universidades, vivienda digna e infraestructura.

Además, dijo que se sacaron de contexto sus comentarios del sábado en el segundo foro regional del Frente Amplio por México, cuando expresó que en el sureste la gente no está acostumbrada a trabajar ocho horas seguidas en una fábrica.

Hoy afirmó que sacaron de contexto sus declaraciones e hizo la comparación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que la aspirante presidencial opositora está en contra de los programas sociales, lo que la motivó a presentar un amparo para obtener su derecho de réplica.

“Ahora dicen que yo dije que los indígenas no quieren trabajar, todo lo tratan de sacar de contexto“, señaló.

En el encuentro con migrantes estuvo presente Arne Aus den Ruthen, a quien Gálvez Ruiz nombró como city manager durante el periodo en que fue jefa delegacional de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo.

