‘En nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna’: AMLO

Durante la entrega de su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no protege, ni tiene relaciones con ninguna banda, además que la ley “aplica parejo” para funcionarios, en todo el mundo.

En su discurso, hizo mención quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, el detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, luego de diversas señalizaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Que quede claro, que nadie se confunda, o se haga el que no sabe; en nuestro gobierno no hay funcionarios, lo tengo qué decir... aunque no es mi gusto, lo tengo qué decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas, muy falsarios, pero es importante que se sepa que en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna”, dijo, en las imediaciones del Zócalo de la Ciudad de México.

“No se permite la violación de derechos humanos, las autoridades no son cómplices, encubridoras y ejecutoras de tortura y masacres. No se admiten relaciones de complicidad con nadie, no me entiendo con una banda para proteger a esa banda y hacer la faramalla. Aquí no hay acuerdo de ese tipo”, aseguró AMLO.

AL TÚ POR TÚ CON ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, durante la entrega de su informe, el presidente López Obrador pidió al gobierno estadounidense que se respete a migrantes mexicanos. Mientras, abogó por los más de 30 millones de paisanos que trabajan “honradamente” en el país norteamericano. Así, cualquier funcionario de EU que cometa delitos de violencia contra ellos, debe ser sancionado, pues la ley “aplica parejo”.

“No pedimos trato especial, sólo que los respeten, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, ni con diputados o senadoes. Solamente que echen a andar una política que ofenda la dignidad de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando honradamente”, dijo.

