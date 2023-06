En Nuevo León adelantan cierre del ciclo escolar al 29 de junio

Ante la onda de calor que se vive en el país, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha anunciado en conferencia de presa que el cierre ciclo escolar 2022-2023 en dicha entidad será adelantado y concluirá en unos pocos días.

Será el próximo 29 de junio, cuando los estudiantes de Educación Básica del vecino estado finalicen formalmente el año escolar.

García Sepúlveda expresó que esta decisión se da para proteger la integridad y salud de los alumnos. “Hemos decidido cerrar el 29 de junio y termina la obligatoriedad de clases”, manifestó el Gobernador.

“Este jueves termina la obligatoriedad de clases a nuestros niños, una de las razones es porque el jueves terminan exámenes finales, de no ser por esas circunstancias no habríamos podido adelantar ni hacer esquemas híbridos, pero ya académicamente no habría retroceso”, puntualizó Samuel García.

Aunque la obligación de asistencia concluye hasta el jueves, manifestó que para maestros y personal de educación el calendario continúa como se ha estipulado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal.

La decisión se da luego que la semana pasada, García Sepúlveda anunciara que la asistencia a los planteles sería de manera opcional y quedaba a criterio de los padres de familia, así como de tomar las clases en línea; aunado a que los alumnos que eligieran no asistir no serían sancionados.

Cabe recordar que en Coahuila, debido al cambio de fecha del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, que se realizará durante la semana del 4 al 10 de julio, se adelantarán las vacaciones de verano para alumnos de Educación Básica, pues los docentes deberán concluir el ciclo escolar el lunes 3 de julio.