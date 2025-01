‘En Washington hay recelo’: Batalla de Claudia vs. NYT abona a sospecha de vínculo con cárteles: periodista

En octubre pasado, tras los señalamientos del gobierno de México, que responsabilizaba a Estados Unidos por la violencia desatada en Sinaloa tras la captura de “El Mayo” Zambada, el embajador Ken Salazar reaccionó diciendo que le sorprendía que no se festejara la detención.

El periodista recuerda que el gobierno estadounidense no pasó desapercibida la forma en que el hoy expresidente López Obrador se refería con “respeto a los jefes criminales y a sus organizaciones”, ni que “no celebrara la captura o sentencia de figuras criminales de relevancia”.

“Más allá de lo improductivo que resulta que un gobierno dedique horas y horas a menoscabar un trabajo periodístico, la Presidenta de México y su equipo parecen no reparar en un riesgo central de su terquedad con la investigación del periódico neoyorquino” , refiere hoy en su columna “Epicentro”.

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum no gana nada al dedicar esfuerzos en desmentir al reportaje del New York Times, pero sí abona a la desconfianza que ya existe en Washington sobre México , advierte el periodista León Krauze .

PARA EU, MÉXICO NO ES ‘UN ALIADO DE LA LEY, SINO A UN CÓMPLICE DE LO ILÍCITO’

Desde el sexenio pasado, en Estados Unidos se generó la percepción de que México no era “un aliado de la ley, sino a un cómplice de lo ilícito”, asevera León Krauze.

Sólo hay que recordar que Washington no dio aviso al gobierno de López Obrador sobre el operativo en territorio mexicano para capturar, en julio del 2024, a Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, hasta que los tuvo en Texas.

EU incluso ha responsabilizado directamente a México por la crisis que causado el fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína, producido y traficado por los cárteles mexicanos.

“Los ojos de Washington están puestos como nunca sobre México; los de Trump y su gente, pero también los del Partido Demócrata. El fentanilo es una crisis insoslayable. Hay una batalla narrativa que dar en Estados Unidos sobre la lucha contra las drogas”, refiere Krauze.

Las más recientes muestras sobre la desconfianza de EU hacia México han sido las declaraciones de Marco Rubio y Michael Waltz, quienes en el futuro gobierno de Donald Trump asumirán como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, respectivamente.

Rubio, refiere el periodista, “acusó a López Obrador de ‘entregar gran parte de su territorio nacional a los narcotraficantes que controlan esas zonas’”.

Mientras que Waltz dijo que “los cárteles están manejando nuestra frontera y desestabilizando a nuestro vecino, a todo el gobierno mexicano” y advirtió que “tenemos que ir a la ofensiva contra ellos. Tengo la intención de presentar una legislación para autorizar el uso de la fuerza militar contra estos cárteles”.

En ese contexto, el periodista asevera que “pelearse con The New York Times por un trabajo periodístico revelador no es el camino”.

Y recomienda a Sheinbaum “evitar suspicacias innecesarias”.