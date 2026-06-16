Encubre gobierno desabasto de gasolina en México con clausuras arbitrarias: Loret de Mola

CDMX.- El Gobierno Federal ha orquestado una operación de clausuras arbitrarias contra gasolineras privadas para ocultar la existencia de desabasto de combustible en el país, acusa hoy el periodista Carlos Loret de Mola en su columna. El autor de Historias de Reportero detalla cómo las autoridades fabrican “pretextos pueriles” para clausurar las estaciones y forzar su cierre con el fin de evitar surtirles ante la escasez de combustible por parte de Petróleos Mexicanos ( Pemex ).

“Pemex no tenía gasolina para surtirles y realizó toda esta maniobra, en contubernio con varias dependencias federales, para tapar el desabasto. Si la gasolinera está cerrada, pues no tiene la obligación de surtirle”, expone. Esta maniobra, de acuerdo con el periodista, desnuda el fracaso de la política energética del sexenio, que ha dejado al país con reservas peligrosamente bajas y lejos de la autosuficiencia prometida. ‘PERVERSO CARRUSEL’ DE SUSPENSIONES ADMINISTRATIVAS CONTRA GASOLINERAS Según lo expuesto por Loret de Mola, los empresarios del sector detectaron con rapidez la “baraja de artimañas” mediante la cual distintas autoridades federales se presentan de improviso para clausurar estaciones bajo pretextos “infantiles” o requerimientos inéditos. Subraya que los inspectores de pronto “se sacan de la manga nuevos requisitos y abultan su lista de exigencias” en materia de seguridad, impacto ambiental, falta de documentos o incluso por presunta “sospecha de huachicol”. “Lo que sea es bueno porque el objetivo es uno: que la gasolinera cierre dos o tres días”, señala el periodista al advertir que el verdadero fondo de la problemática es la incapacidad de Pemex para cumplir con el abasto.

“En realidad, las gasolineras no incumplían nada ni les faltaba nada: Pemex no tenía gasolina para surtirles y realizó toda esta maniobra, en contubernio con varias dependencias federales, para tapar el desabasto”, asevera en su artículo. Esta estrategia proporciona tiempo a la petrolera para poder surtir el combustible. De acuerdo con el periodista, el mecanismo funciona como un “perverso carrusel” de suspensiones rotativas que ha despertado el descontento de empresarios ante la competencia desleal, debido a que a las estaciones de la marca Pemex “nunca les falta el combustible”. RESERVAS AL LÍMITE Las acusaciones del periodista coinciden con otros reportes periodísticos, publicados a finales de mayo, con denuncias de empresarios gasolineros y distribuidoras que han advertido sobre problemas severos en los inventarios de las terminales de almacenamiento, lo que ha provocado episodios de escasez temporales en al menos 11 estados. Entre las entidades afectadas se encuentran Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y el Estado de México, entre otras. Incluso han reportado que terminales de almacenamiento como la Reynosa han llegado a estar temporalmente en cero.

En su análisis, Loret de Mola expone la vulnerabilidad energética en la que se encuentra el país porque el almacenamiento apenas cubre las necesidades de consumo inmediato de la población. Advierte que “en circunstancias normales, México tiene almacenada gasolina para 3 días”, un panorama que el periodista califica como un “riesgo monumental”, pues no sólo incumple la regulación nacional, “que obliga al país a tener gasolina en la bodega para 18 días”, sino que dista de los estándares internacionales, como en el caso de los países de la OCDE –organismo del que México es miembro–, cuyo promedio de almacenamiento alcanza los 90 días. “Esto es solamente una arista más del desastre de la política energética de la 4T. López Obrador prometió que con él, México produciría 2.6 millones de barriles diarios. No sólo no subió, bajó: estamos en 1.3”, critica. Pese a los reportes sobre estaciones sin combustible, Pemex ha negado que exista una crisis de desabasto e incluso ha asegurado que su suministro “opera de manera regular en todas las regiones de México” y que cuenta con el producto suficiente para cubrir la demanda nacional.

No obstante, coincidentemente, dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) han desplegado operativos extraordinarios de verificación a lo largo de la República, ejecutando decenas de inmovilizaciones de surtidores de combustible y clausuras de estaciones de servicio.

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