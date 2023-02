$!Enrique Alfaro y Beatriz Paredes se candidatean para el 2024

GUADALAJARA, JAL.- Conforme avanza el tiempo y se acerca el proceso federal para renovar la Presidencia de la República, diferentes figuras políticas siguen levantando la mano para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, son los que manifestaron que quieren representar a la oposición en las próximas elecciones.

El mandatario estatal expresó sus intenciones durante un evento organizado por el grupo Confío México, en donde el militante de Movimiento Ciudadano reafirmó que esperará los tiempos que marca el árbitro electoral.

“Yo he dicho que la decisión que voy a tomar será después de junio, lo que yo confirme el día de hoy es que mi carrera política no tendrá una participación más salvo que sea como candidato a la presidencia de México y eso dependerá de una sería de factores que hoy no se pueden terminar de valorar pero la decisión aún no está tomada”, mencionó el gobernador.

El titular del Ejecutivo en Jalisco reiteró que en este momento su prioridad es la entidad. “Jalisco no sólo es el tercer estado más grande, sino que además es un estado que ha mantenido una posición de dignidad y que hemos sabido defender nuestras ideas con respeto”, expresó.

Señaló que aunque existen diferencias entre la federación y el estado, se han logrado acuerdos para trabajar de manera coordinada.

“Hay muchas cosas con las que no coincidimos en el modelo con el Gobierno de nuestro país, pero también hemos sabido encontrar acuerdos que nos permiten trabajar con el Gobierno de la República pero creo que Jalisco ha sabido mandar un mensaje que lo que se necesita para 2024, no es el quítate tú para ponerme yo, si no que alternativas planteas para México”, agregó.