‘Usaron al INE para llegar al poder, ahora quieren matarlo para impedir la alternancia’

CDMX.- “Quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre”, advirtió la expriista y periodista Beatriz Pagés en el Zócalo capitalino.

Ante los miles de asistentes que se concentran para defender al órgano electoral del llamado Plan B, Pagés aseveró sin mencionar nombres, pero haciendo referencia al partido que gobierna, que tras usar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la democracia para llegar al poder, ahora buscan matarlo porque “le estorba una institución autónoma, fuerte y capaz”.

“Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder y hoy quieren matarlo para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir”, refirió.

Pagés, quien fue la primera oradora del mitin en favor del INE, también advirtió los integrantes del partido en el poder “huelen su derrota y preparan la estafa” para las elecciones del 2024.

Por ello la periodista calificó al Plan B, el cual fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, como una “crónica de un fraude anunciado”.

“Ante el fracaso y la falta de resultados, ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24.

“El Plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado”, expresó ante la concentración de ciudadanos que salió a las calles de la Ciudad de México en respuesta a la segunda convocatoria para expresar el rechazo a la reforma electoral y defender la democracia.

EXIGE A LA CORTE MANDAR AL PLAN B

AL BASURERO DE LA HISTORIA

Pagés pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “manden al basurero de la historia del plan B”.

“Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los Ministros no permitan la pérdida de la Nación, para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza, manden al basurero de la historia el Plan B. No avalen, no avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral”, agregó.