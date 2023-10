Entre pleitos y ‘chicanada’, INE rechaza paridad para gubernaturas en elecciones 2024 por ‘confusa’ votación

Lo anterior, pese a que al menos 10 de 11 consejeras y consejeros estaban a favor del acuerdo de paridad , mas no en el fondo del asunto.

La votación fue de seis votos en contra y cinco a favor, acto que algunos consejeros consideraron como una ‘ chicanada ’. Sin embargo, Guadalupe Taddei , consejera presidenta del INE , no vio más motivos para continuar con la sesión y anunció que harían una nueva sesión del Consejo General.

Sin embargo, al votarse mayoritariamente en contra, la consejera presidenta del INE , señaló que ya no habría votación en lo particular y el proyecto quedaba rechazado .

La consejera Dania Ravel acusó que hubo una “chicanada” en la votación, porque no tuvieron oportunidad de discutir el engrose por separado.

“Presidenta, con todo respeto esto es una chicanada. Porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5 y 4 y se aferraron a que esto no fuera así; y se nos dijo que iban a separar esos puntos resolutivos para que se sometieran a consideración y ahorita no quieren, eso no puede transitar, por favor”, apuntó.

Guadalupe Taddei le pidió respeto a la consejera, asegurando que no hubo ninguna ‘chicanada’.

