‘EPN dijo que desaparición la ordenaron de más arriba’

CHILPANCINGO, GRO.- El expresidente Enrique Peña Nieto nos dijo que “de más arriba” ordenaron el ataque, asesinato de tres estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43 la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, denunció Bertha Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los asesinados.

“Sabemos de viva voz que los tiene el gobierno, porque este fue un mandado desde más arriba como nos lo dijo Peña Nieto: ‘yo no mandé hacer esto (el ataque y desaparición de jóvenes) fue alguien de más arriba’. Yo se lo dije esa vez que estuvimos con los 43 padres: ¿quién es ese de más arriba? Que nos lo diga. Se quedó callado porque es un cobarde, como cobardes son los que tienen la ley”.

Ayer, en el mes 85 desde el ataque, asesinato de tres normalistas y las desaparición de otros 43, estudiantes de Ayotzinapa, padres y madres y organizaciones sociales marcharon por Chilpancingo para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador resultados en la investigación.

Al final de la marcha realizaron un mitin en el antimonumento de los 43, ubicado en la glorieta de Las Banderas. Ahí participó doña Bertha Nava.