‘Era un hombre encantador’... Charlie de Garibaldi admitió haber conocido a ‘La Barbie’

En el libro de la periodista, Anabel Hernández, ‘Emma y las señoras del narco’, se detalla la relación que tuvieron variados jefes y líderes del crimen organizado en México con personalidades del mundo de la farándula.

Personalidades como Galilea Montijo, Alicia Machado y Silvia Irabién, La Chiva son nombradas en el libro, donde además de las famosas, resaltan nombres como Sergio Mayer y Charlie López, ambos ex Garibaldi.

Sobre Charly López, Anabel Hernández escribió que el cantante y actor sostuvo una relación de amistad con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’, a quienes se vio juntos en bares de la CDMX como ‘El Congo’ y ‘El Bar Bar’.

Ante estas revelaciones, el ex Garibaldi reconoció que en efecto conoció a ‘La Barbie’ en los bares pero que no sabía a que se dedicaba pues suponía que era un empresario.

“Tuvimos que trabajar muchas veces . No sabes para quién estás trabajando, porque no pides credenciales, pero era mi turno . Voy a aclarar el libro, creo que es hora. Sí conocía a ‘La Barbie’, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque en ese momento yo estaba en el reventón, entonces fui a un club en Polanco, a Insurgentes, a todo. Lo conocí, era un hombre realmente encantador, nunca lo vi armado, nunca lo vi secuestrado, nunca lo vi tomar drogas.

Dijo que en varias ocasiones platicó con él pero no sabía que era un líder del narcotráfico.

‘Me lo encontré en restaurantes, en muchos pude haberme sentado con él porque estaba solo o él estaba acompañado, pero realmente no sabía quién era y no es un delito, me acusan de empobrecimiento ilícito’.

Charlie López, destacó que siempre tuvo un trato cordial y amable con el jefe, quien aseguró no conocía su identidad y pensaba que era un empresario.

Yo sí era dueño de “El Congo”, lo abrí en 2001, el dueño era yo y los que me ayudaban a manejar los negocios eran mis hermanos, en 2004 abrí “Womans”, para mujeres y lo conozco alrededor de 2006 o 2007 ”.