‘Eres una impostora, tú no eres indígena’; diputada de Morena se lanza contra Xóchitl Gálvez

Irma Juan Carlos, diputada de Morena, se lanzó contra la candidata presidencial de Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, asegurando que la senadora panista no representa a las mujeres indígenas y calificándola como “impostora” al ocupar la tribuna de San Lázaro para promocionarse rumbo a las elecciones de 2024.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, la legisladora de origen chinanteco acusó a Gálvez de enriquecerse con dinero del erario a costa del discurso de la venta de gelatinas.

“Xóchitl Gálvez no nos representa. Ella vino a usar el poder y los recursos públicos. Hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial, eres una impostora, una usurpadora, mentirosa, hipócrita y sin vergüenza, tú no eres indígena, no sientes el cariño por los pueblos, no sabes lo que es sufrir. Te enriqueciste con los recursos que eran para los pueblos y nos vienes a decir que tienes esa riqueza porque vendiste gelatinas”, afirmó Carlos en el pleno acompañado por más mujeres.

