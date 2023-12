¡Es oficial! Samuel García confirma que abandona contienda para la Presidencia de 2024

Tras horas de incertidumbre, Samuel García Sepúlveda confirmó a través de una historia en la red social Instagram que deja la contienda por la Presidencia en 2024, esto mediante un acuerdo donde oficializó que no continuará con su precampaña en Movimiento Ciudadano y reiterar su regreso al cargo de gobernador constitucional de Nuevo León.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, expone el documento, acompañado de un sello del Poder Ejecutivo del Gobierno de Nuevo León.

