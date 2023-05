‘Es probable que Ucrania esté detrás del ataque con drones al Kremlin’: funcionarios estadounidenses

Un dron provocó un incendio y el segundo dron explotó. Causan pocos daños y nadie resultó herido.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos no saben qué unidad llevó a cabo el ataque, y no estaba claro si el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de Ucrania o sus altos funcionarios estaban al tanto de la operación, de acuerdo con The New York Times.

El ataque ha dado a los Estados Unidos una pausa para la preocupación. La administración Biden ha proporcionado a las fuerzas ucranianas miles de millones de dólares en ayuda militar, pero le preocupa que Rusia pueda culpar a Estados Unidos y tomar represalias expandiendo su guerra más allá de las fronteras de Ucrania.

Estados Unidos interceptó comunicaciones ucranianas en las que los funcionarios dijeron que creían que su país era responsable de la operación sin la supervisión de altos funcionarios, incluido Zelenskyy o sus principales adjuntos.

Lo más probable es que la operación haya sido llevada a cabo por una de las unidades militares o de inteligencia especiales de Ucrania, según creen funcionarios estadounidenses, informó el Times.

“No atacamos a Putin”, dijo Zelensky después del ataque.

Agregó que Ucrania lucha dentro de sus fronteras y mantiene sus armas para la defensa y no para los ataques en Moscú.

Sin embargo, los expertos en inteligencia no están de acuerdo en que Ucrania sea capaz de llevar a cabo tal ataque y creen que podría haber sido una operación rusa de bandera falsa destinada a darle a Rusia una razón para escalar el conflicto más allá de Ucrania.

“Mantengo mi evaluación de que el ataque con drones, al igual que la operación de sabotaje industrial contra el oleoducto Nord Stream de Rusia, fue una operación de bandera falsa orquestada por el régimen de Putin. Ucrania por sí sola sin asistencia externa es incapaz de montar una operación de este tipo”, dijo Rebekah Koffler, ex oficial de la Agencia de Inteligencia de Defensa, a Fox News Digital.

Mientras tanto, la administración Biden advirtió a Ucrania que no lleve a cabo ataques dentro de Rusia por temor a que Moscú pueda escalar el conflicto y que los ataques en sí no hayan sido muy efectivos, a pesar de mostrar la capacidad de Kiev para penetrar profundamente en Rusia.

Los funcionarios estadounidenses también han negado públicamente apoyar el uso de equipo militar estadounidense para ataques más allá de Ucrania.

Mykhailo Podolyak, asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania, desestimó previamente el incidente del dron como una bandera falsa destinada a justificar las represalias.

“Rusia claramente está preparando un ataque terrorista a gran escala. Es por eso que primero detiene a un gran grupo supuestamente subversivo en Crimea. Y luego demuestra ‘drones sobre el Kremlin’”, escribió Podolyak en las redes sociales.