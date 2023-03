Ciudad de México.- Movimiento Ciudadano (MC) decidió no postular candidatos a gobernador para las elecciones de mediados de año en el Estado de México y Coahuila.

El senador Juan Zepeda, quien se perfilaba como candidato natural para contender en el Edomex, explicó en una entrevista telefónica que se tomó esta decisión, la cual será ratificada esta mañana por una asamblea extraordinaria. Esto con el fin de evitar que el movimiento naranja entre “al lodazal” en que se convertirá la elección.

“Al rato se va a reunir la Coordinadora Ciudadana Nacional, ella misma se erigirá en asamblea electoral nacional, y en uno de los puntos que se va a tratar vienen las elecciones del Estado de México y Coahuila. Y, a partir de valoraciones políticas de lo que nos estamos jugando, hemos decidido no postular candidato. No seré candidato y no aparecerá el logo de Movimiento Ciudadano en la boleta”, detalló Zepeda.

“Esto tomando en cuenta que el proyecto de Movimiento Ciudadano tiene como objetivo supremo ganar la Presidencia de la República el próximo año ante esta polarización y ante los acuerdos recurrentes entre el PRI y Morena, ante esos acuerdos extraños que luego hay en las Cámaras, que han dado pie a acuñar el término PRIMOR”.

LO CONFIRMA EL PARTIDO

El partido Movimiento Ciudadano anunció hoy que no participará en las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila, debido a que se trata de un pacto electoral entre Morena y el PRI.

En un comunicado, el partido naranja enumeró seis puntos por los que determinó no participar en las elecciones estatales:

La vieja política ya pactó. No es ningún secreto: los partidos en el poder se pusieron de acuerdo entre ellos para que todo siga igual.

La única alianza es la del PRI con Morena. Durante las campañas vamos a ver a operadores que llevan toda la vida en el PRI, trabajando para Morena, moviendo recursos, estructuras, de todo.

Vamos a ver al PRIMOR operando como lo han hecho ya en Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Sinaloa.

El resultado lo conocemos desde hoy: el PRI va a entregar el Estado de México y a cambio se van a quedar con Coahuila.

Se pusieron de acuerdo a cambio de impunidad y para seguir viviendo del poder.

En el Estado de México las 2 candidaturas no han dejado de violar la ley. Y lo van a seguir haciendo. Las dos candidatas deberían estar imposibilitadas para competir, por hacer uso ilegal de recursos públicos y por actos anticipados de campaña.

Es una elección que le va a costar muy caro al Estado de México y a México. Todavía no empezaban las campañas y ya había empezado el derroche. Se van a gastar miles de millones de pesos para darle vida artificial a dos candidaturas que son todo menos cambio.

