Escritora Marianne Williamson abandona carrera demócrata a la presidencia de EU

El Comité Nacional Demócrata decidió no organizar ningún debate de primarias y su candidatura no supuso nunca una amenaza para la reelección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden , que ya ha cosechado triunfos rotundos en las primarias demócratas de Nevada (aproximadamente el 90% de los votos), en Carolina del Sur (96%) y Nuevo Hampshire (64%).

Esta era la segunda campaña a la presidencia de la escritora, que ya lo intentó en las últimas elecciones. No ha dicho si volverá a presentarse, pero este próximo mes de mayo regresa al mundo editorial con el libro ‘The Mystic Jesus: The Mind of Love’.

“Procesar esta experiencia será en sí mismo un viaje continuo, y el perdón me guiará a medida que avance por él. No permitiré que el tormento mental de todos los ‘hubiera’ o ‘hubiera’ o ‘hubiera’ me ate al pasado, sino que me centraré en la historia más amplia”, afirmó Williamson en su despedida.

Con información de agencias