“Estaban dando 80 dólares por foto”, Santiago Nieto asegura que movilización en su boda fue por la FGR

A nueve meses de la salida de Nieto de la UIF , el periodista Pablo Ferri lo cuestionó sobre si fue su decisión o una petición, a lo que el exfuncionario explicó que “preferí renunciar. No quería generar un conflicto al Presidente. Las cosas escalaron a un nivel... Yo estoy convencido de que hubo gente dentro de los órganos del Estado mexicano que estuvieron generando... Buscando información para poder afectar”.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo , señaló para el medio de comunicación El País que solo tiene una sospecha de quienes se movilizaron para usar su boda , en noviembre de 2021, como un golpe para provocar su renuncia y es la Fiscalía General de la Repúblic a (FGR).

El ex titular de la UIF mencionó tener una buena relación con Gertz Manero y que llegaron a trabajar juntos “pero el momento de quiebre tiene que ver con Lozoya. Se obtuvo una orden de detención en su contra y se le congelaron las cuentas. Entonces hubo un conflicto con Altos Hornos de México y se me pidió que aclarara a los medios que no era en contra de Altos Hornos sino contra Lozoya. Y eso empieza a generar tensiones”, declaró Santiago Nieto.

“Yo respeto al Fiscal General. Es el Fiscal General, y yo no”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR: La UIF nunca investigó a Ignacio Mier, dice Santiago Nieto y lo deslinda de lavado

Publicidad