“Estamos muy satisfechos” con Gertz Manero: AMLO; descarta cambios en la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Fiscalía General de la República (FGR), “no hay ningún indicio o señal de cambio”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nuevamente reiteró su respaldo al titular de la dependencia Alejandro Gertz Manero.

Dijo que es mucha la imaginación pensar que va a cambiarse a Gertz Manero y señaló que “no hay ninguna razón, no podría hacerse legalmente y nosotros estamos muy satisfechos” con el desempeño del Fiscal.

En la conferencia mañanera, el mandatario calificó como “normal” la reunión privada que sostuvo ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo quien, según se difundió en algunos medios, podría sustituir a Gertz Manero.

“Adán (Augusto López) tiene entre otras virtudes, que no se pelea con nadie, busca el dialogo y la conciliación. Yo también no me peleo con nadie, pero tengo mucho trabajo y me ayuda el secretario de Gobernación y habla con personas de todos los sectores, con dirigentes políticos, se acaba de abrir un dialogo con el PAN, habla con dirigentes del PRI, con gobernadores, me ayuda mucho y en ese marco es que se da este encuentro amistoso”, expresó el mandatario.

Luego, dijo que desconoce de qué hablaron su secretario de Gobernación y Nieto Santiago, y se limitó a decir que escucha mucho la opinión de sus colaboradores porque “tienen la encomienda de hacerse cargo de sus asuntos”.

