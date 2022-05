Esteban Moctezuma da positivo a COVID tras reunión con Blinken; sorprende resultado negativo de Ebrard

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, dio positivo a COVID-19, tras reunión con el secretario de estado, de Estados Unidos, Antony Blinken, quien también dio positivo al virus.

Por medio de su cuenta de Twitter, Moctezuma señaló que en sus dos pruebas de antígenos dio negativo, mientras, la PCR resultó positiva; ambas se las realizó el día de ayer y hoy.

“Atendiendo el anuncio del Secretario Blinken, me realice ayer y hoy pruebas de antígenos que salieron negativas. Para extremar precauciones, horas antes de ir a la Casa Blanca realicé la PCR resultando positiva a SARS CoV 2. Me apena no participar en los eventos del #CincoDeMayo”, señaló el funcionario.

Asimismo, la tarde del miércoles, Antony Blinken compartió en sus redes que dio positivo a COVID-19, recalcando que llevaría a cabo los protocolos sanitarios pertinentes para tratar la enfermedad.

Mientras, Marcelo Ebrard, canciller mexicano, se realizó una prueba PCR en la que resultó negativo, luego de reunirse con Blinken y Moctezuma; esto generó polémica en su Twitter, donde cientos de usuarios le reclamaron por no realizarse otra prueba.

