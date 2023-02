Estuvo presa 25 años por un delito que no cometió y finalmente sale libre, pero no le reconocen inocencia

Cuernavaca, Mor., “¡Así no pedía mi libertad! ¡Mi libertad era (mediante) reconocimiento de inocencia, porque no cometí el delito (secuestro) que me fabricaron elementos del grupo antisecuestros de la (entonces) Procuraduría (General de Justicia del Estado) en 1998!”, gritó varias veces María Luisa Villanueva Márquez al ser liberada ayer y sacada por la fuerza por seis custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec.

Villanueva Márquez, de 48 años de edad y originaria de Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, estuvo presa 25 años y solo le faltaba un lustro para cumplir la condena por un delito que no cometió, pero por el cual, mediante tortura, agentes de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) la obligaron a inculparse.

La hoy ex reclusa y su abogado, Eutiquio Román Santiago, iniciaron una denuncia contra los agentes torturadores y el 15 de febrero se cerraría la indagatoria; además, se giraría orden de aprehensión contra estos y con ello los demandantes acudirían al pleno del Tribunal Superior de Justicia para solicitar el reconocimiento de inocencia.

Sin embargo, abogado y defendida no saben por qué el presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea, adelantó la liberación. María Luisa señaló que no pidió pre liberación.