EU no ha ayudado a nadie en América Latina, asegura AMLO

Ciudad de México. “Hablando en plata”, el gobierno de Estados Unidos no ha ayudado a nadie en América Latina desde hace décadas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse una vez más al informe en materia de derechos humanos de Washington y reiterar que no tiene por qué intervenir en la vida interna del resto de las naciones.

Como lo ha hecho toda la semana, el mandatario mexicano habló sobre el reporte de la Casa Blanca, y descartó que dicha información sea valorada al interior de Estados Unidos para que el Senado autorice o no recursos económicos para los países que “se porten bien”.

Por el contrario, enfatizó que México tan solo en el fenómeno migratorio en la región ha invertido anualmente entre 2 y 3 mil millones de dólares. “Y no les estamos ahí haciendo las cuentas o diciéndoles: ‘Te portas bien, eh, nada de meter a la policía a las universidades, nada de que vas a estar financiando guerras, violando derechos humanos’”.

En Palacio Nacional, durante mañanera, el tabasqueño asentó: “No es cierto que ese informe tenga el propósito de ver a quién ayudan y a quién no ayudan, sencillamente no ayudan a nadie hablando en plata. ¿Y qué tienen que hacer?, con todo respeto, quitar esa calificación, no les corresponde. ¿Cómo se van a meter a la vida interna de otro país? Es violatorio de la soberanía de cualquier pueblo, de cualquier país, somos independientes”.

López Obrador insistió en que hay una muy buena relación con la administración Biden-Harris, y con su grupo cercano, a quienes calificó como “muy respetuosos”; sin embargo, con otros sectores de la política de Washington existen diferencias.

“Porque con todo respeto, en Estados Unidos no terminan de cambiar su política exterior o mantienen los mismos criterios de política exterior desde hace 200 años (...) hay otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos que tienen una concepción distinta, mu prepotente, muy apegada a la antigua política intervencionista, injerencista, y no cambian”.

Y cuestionó a esos sectores: “¿No les parece anacrónico el que tengan ellos o se apropien del derecho de calificar la conducta de países independientes, soberanos? ¿Quiénes son ellos para emitir recomendaciones sobre derechos humanos? Certificarlos: ‘Este se porta bien, este se porta mal’. Y quieren además justificarlo, como si viviésemos en un mundo de gente inconsciente, quieren justificarlo diciendo, es que con este informe que recogemos, primero, imagínense las fuentes, ellos mismos dicen que las fuentes son de periódicos o de medios de México, o lo que opina el Poder Judicial sobre nuestras diferencias”.

Reiteró que Estados Unidos en los hechos no ha ayudado a nadie en la región desde hace más de cinco décadas, cuando el presidente John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso.

“Y todo lo que han hecho después es ayuda militar: el Plan Colombia, el Plan Mérida”.